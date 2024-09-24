Аграрии Челябинской области получат господдержку

В этом году объем выплат больше, чем в прошлом

Министерство сельского хозяйства Челябинской области готовит очередные выплаты для аграриев, сообщает пресс-служба ведомства.

«После 25 сентября станут известны получатели субсидии на закупку сельхозпродукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива. После 11 октября Минсельхоз определится с получателями грантов „Агростартап“, а после 21 октября — с получателями субсидий на покупку элитных семян картофеля и овощей, включая гибриды овощей», — отмечают в пресс-службе.

На Южном Урале аграрии получают государственную поддержку в течение всего года. Селянам выплачивают субсидии на приобретение минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники, несвязанную поддержку, субсидии на производство зерна и другие виды господдержки — всего по 39 направлениям.

С начала этого года аграрии региона уже получили более 1,7 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.