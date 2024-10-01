Аграрии Челябинской области завоевали 19 золотых медалей на уральской агровыставке

Продукция сельхозпредприятий региона получила высокую оценку экспертов

Аграрии Челябинской области завоевали 19 золотых и 9 серебряных медалей на XII Межрегиональной агровыставке Уральского федерального округа, которая в этом году прошла в Ханты-Мансийском автономном округе. Губернатор Алексей Текслер отметил, что эти награды еще раз подтвердили профессионализм южноуральских аграриев и успешное развитие отрасли.

Глава региона подчеркнул, что наши сельхозтоваропроизводители не только обеспечивают область основными видами продукции, но и осваивают выпуск новых продуктов.

За первое полугодие 2024 года Челябинская область продолжает удерживать высокие рейтинги в России по производству муки, круп, макаронных изделий, мяса, яиц, овощей закрытого грунта, твердой пшеницы. Также Южный Урал остается в лидерах УрФО по объемам агроэкспорта, растут объемы инвестиций в развитие сельхозпроизводства.

На XII Межрегиональной агропромышленной выставке высших наград удостоена продукция Южно-Уральского государственного аграрного университета, а именно крафтовая пастила, хлеб из ячменной муки с добавлением спирулины, купажированный иван-чай.

Четыре золотые медали завоевала продукция холдинга «Ситно»: печенье сахарное «Восточные вкусы», вафли «Марусино счастье», кекс-полуфабрикат «Зебра», мука из твердой пшеницы. Агрофирма «Ариант» награждена золотой медалью за холодец «Деревенский» и серебряной — за ветчину «Утренняя».

Отметили на выставке не только крупные агрохолдинги, но и фермерские хозяйства. Они представили разные виды сыров, ферментированные чаи, мед, варенье и цукаты из сосновых шишек.