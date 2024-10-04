Аграрии Челябинской области получат компенсации за погибшие посевы из‑за летних дождей

Они могут претендовать на получение страховых выплат и пролонгацию льготных краткосрочных кредитов

С 3 октября на Южном Урале введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за обильных дождей, прошедших этим летом. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер после того, как на территории девяти районов региона выпало от 200 до 300 процентов осадков от среднемесячной нормы. Это привело к повреждению посевов. Теперь благодаря введению режима ЧС восемь агропредприятий могут претендовать на получение компенсационных выплат из-за повреждения посевов из-за дождей, сообщает региональный минсельхоз.

«Наша задача — поддержать аграриев всеми возможными способами, которые предоставляет федеральное законодательство. Помимо рассрочки кредитов, хозяйства, которые в этом году застраховали свои посевы, теперь смогут претендовать на получение страховых выплат при обосновании ущерба», — отметил заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Речь идет о восьми предприятиях, застрахованная площадь в которых составила 21 тыс. га. В муниципальных образованиях, которые вошли в зону ЧС, для выяснения оценки ущерба будут созданы комиссии, пройдет повторное обследование полей, часть пострадавших посевов будут переведены в кормовые культуры и также убраны.

Зона ЧС определена в пределах территорий Агаповского, Аргаяшского, Красноармейского, Нагайбакского, Нязепетровского, Сосновского, Чебаркульского, Чесменского районов и Миасского городского округа. По предварительным данным, представленным муниципалитетами, пострадавшая площадь посевов сельхозкультур составляет 35,9 тыс. га.

«Это очень нужная и эффективная мера поддержки для агропредприятий Челябинской области. Теперь они могут сохранить льготную ставку по кредитам. Кроме того, те организации, кто застраховал свои посевы, получат компенсационные выплаты из-за пострадавших от обильных дождей посевов», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» исполнительный директор регионального Союза фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (АККОР) Ольга Пестрикова.

Она также напомнила о том, что в этом году Алексей Текслер принял решение обнулить сельхозналог для предприятий Челябинской области. Наш регион стал одним из немногих, кто применил такую форму поддержки селян. Эта мера позволила решить задачи обеспечения продовольственной безопасности на Южном Урале и расширить занятость на селе. Этот ЕСХН будет действовать шесть лет, до конца 2029 года.

Отметим, что в марте этого года Алексей Текслер направил из регионального бюджета дополнительные средства на закупку семян зерновых культур. Аграрии Челябинской области получили 350 миллионов рублей для того, чтобы своевременно начать посевную кампанию и заготовить для нее семена. Добавим, в настоящее время в Челябинской области убрано уже 68% площади посевных полей, собрано 1,5 миллиона тонн зерна.