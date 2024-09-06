Владимир Якушев призвал соблюдать правила организации избирательного процесса

Выборы должны пройти в строгом соответствии с законодательством

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев призвал обратить особое внимание на организацию избирательного процесса во время сентябрьских выборов, сообщает пресс-служба полпреда.

«Ключевая задача — провести выборы в строгом соответствии с законодательством, обеспечить не только свободу волеизъявления граждан, но и их безопасность, не допустить правонарушений и провокаций на избирательных участках», — подчеркнул Владимир Якушев.

В эти дни в УрФО проходят 130 избирательных кампаний, открыто более 3,3 тысячи избирательных участков. Например, в Челябинской области 7 и 8 сентября пройдут выборы губернатора, депутатов Челябинской городской думы и других муниципальных собраний.