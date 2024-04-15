Владимир Якушев рассказал о сокращении неформальной занятости в регионах УрФО

Ситуацию контролируют специальные межведомственные комиссии

Регионы Уральского федерального округа снижают неформальную занятость, когда есть только устная договоренность, а должна быть письменная. Для этого проводятся специальные мероприятия, сообщил полпред Владимир Якушев. Работа ведется по поручению президента России.

Владимир Якушев отметил, что согласно методическим рекомендациям Минтруда РФ регионы округа мониторят, как идет процесс легализации теневой занятости. В УрФО работают межведомственные комиссии, которые дают консультации работодателям и сотрудникам компаний о соблюдении трудового, пенсионного и налогового законодательства. Кроме того, специалисты устраивают профилактические визиты по заявлениям работодателей.

«Трудоустройство в соответствии с действующим законодательством и „белая“ заработная плата — единственная норма взаимоотношений работника и работодателя. Это обязательное условие и гарантия соблюдения трудовых прав и трудовой дисциплины, а значит — уверенность в будущем для всех участников производственного процесса»,— подчеркнул Владимир Якушев.

В 2023 году, как показал мониторинг теневой занятости, более 60 тысяч жителей УрФО находились в неформальных трудовых отношениях с работодателями, то есть работали без заключения договоров. При этом без государственной регистрации свою деятельность осуществляли почти 25 тысяч организаций. Перед регионами УрФО стоит задач снизить эти показатели.