Владимир Якушев отметил значимость дружественных связей с Беларусью

Полпред президента в УрФО поздравил уральцев с Днем единения двух народов

Сегодня, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Беларуси. Полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев подчеркнул, что союз этих двух стран — это пример крепкой и искренней дружбы, основанной на уважении и взаимовыручке.

«Наши народы веками живут вместе, и в мире нет силы, способной их разделить. Сообща нам легче строить и укреплять сильные, независимые государства. Противостоять внешним угрозам и защищать свой суверенитет. Помогать друг другу в достижении национальных целей»,— отметил Владимир Якушев.

По словам полпреда, для Уральского федерального округа регионы Беларуси всегда были и остаются надежными партнерами в разных сферах — торговле, науке, промышленности, культуре и других. Благодаря сотрудничеству появляются новые проекты, расширяются культурные и гуманитарные контакты. Все это делается на благо людей, проживающих в обеих странах, и находит у них поддержку.

«Вместе мы делаем наши страны сильнее, находим ответы на общие вызовы и уверенно движемся вперед. Убежден, что это надежный и единственно верный путь!»— заключил Владимир Якушев.

Праздник установлен в честь подписания в 1996 году договора о создании сообщества Беларуси и России, который предполагал единение экономического пространства и законодательной базы стран.