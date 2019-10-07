Отдых Владимира Путина в тайге сняли на видео

Президент поехал на природу в канун дня рождения.

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Президент России Владимир Путин сегодня, 7 октября, отмечает свой день рождения. Главе государство исполняется 67 лет. Обычно в этот день Владимир Владимирович работает, но иногда берёт выходной, чтобы побыть с родными и друзьями. В этом году прямо перед датой президент отправился в сибирскую тайгу в компании министра обороны Сергея Шойгу. Видео с отдыха появилось в сети.

В туристической одежде, с палкой, Владимир Путин гуляет, собирает грибы и исследует красоты сибирской тайги. Чтобы лучше рассмотреть их, президент взял с собой бинокль.

«Енисей красиво смотрится отсюда»,— сказал он Сергею Шойгу.

Совершали свою прогулку президент и министр обороны на высоте почти двух тысяч метров. Оба отметили чистый, воздух. С собой глава государства забрал сувенир — найденную в тайге шишку. Сергей Шойгу увез куст брусники, который, по совету Владимира Путина, посадит у себя на даче.

Сегодня Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, проведёт день рождения с родными и близкими.

Видео можно посмотреть здесь.