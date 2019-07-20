Эксперты считают проведение саммитов в Челябинске большой победой Текслера

Столица Южного Урала оставила за собой более 20 мероприятий.

Вчера, 19 июля, во время визита в Магнитогорск Президент РФ Владимир Путин принял решение разделить проведение саммитов ШОС и БРИКС на два города. Челябинску достанется вся деловая часть мероприятий, в то время как в Санкт-Петербурге пройдут встречи всех глав государств. Причиной подобного решения глава государства назвал приезд 30 первых лиц стран-участниц саммитов.

«Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия: ШОС и БРИКС. В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой - председательство перейдет к нам на следующий год. Но в связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить их на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит - в Санкт-Петербурге»‎,— сказал Владимир Путин.

Редакция сайта «Первый областной» решила узнать мнение политологов о том, как перенос встречи глав государств из столицы Южного Урала скажется на уже проделанной работе в городе Челябинске.

«Уже давно ходили слухи о том, что саммиты будут перенесены. Во многом это связано с большими коррупционными скандалами и срывом сроков сдачи объектов. Поэтому то, чего удалось достичь Текслеру, является практически идеальным выходом из этой ситуации. То есть мы лишаемся всех трудностей по приему президентов стран саммитов, но при этом остаемся в центре федерального внимания и продолжаем получать финансирование», — рассказал нам старший преподаватель Кафедры политических наук Челябинского государственного университета и политолог Алексей Ширинкин.

Также политолог рассказал, что причиной такого доверия Владимира Путина к Алексею Текслеру послужило то, что глава региона представил хороший план развития области, который подразумевает уход от металлургии, решение экологических проблем, развитие инфраструктуры и социальной политики.