Владимир Путин пообщался с сотрудниками ММК

Магнитогорцев волнуют нехватка мест в детских садах, рост цен на образование, развитие авиасообщения.

Сегодня вечером, 19 июля, Владимир Путин посетил Магнитогорск. Основным объектом внимания главы государства стал Магнитогорский металлургический комбинат. На предприятии Президент не только дал старт новому производству, но и пообщался с южноуральскими металлургами.Владимир Путин поздравил всех сотрудников ММК с профессиональным праздником – Днём металлурга. После торжественной части сотрудники предприятия обратились к главе государства со своими вопросами.

Жителей города, как и многих россиян, взволновал рост цен на бензин. Выслушав магнитогорцев, Президент отметил, что это неизбежно, однако при росте инфляции на 2,5% цены на топливо поднялись только на 1,8%. Беспокоит горожан и нехватка мест в детских садах, особенно это коснулось жителей новых микрорайонов. За разъяснением ситуации Владимир Путин обратился к Алексею Текслеру. Глава Челябинской области подчеркнул, что о проблеме знает и уже в следующем году в Магнитогорске сразу несколько детских садов распахнут свои двери для мальчишек и девчонок. Нехватка мест для детей старше трёх лет уже ликвидирована.

Переживают магнитогорцы и за будущее выпускников школ. Южноуральцы заметили рост цен на обучение в вузах и опасаются того, что это станет препятствием на пути юношей и девушек. Владимир Путин подчеркнул, что бюджетных мест в институтах меньше не становится, а для будущих студентов вузы предоставляют скидки на обучение и специальные программы.Многие из присутствующих на встрече с Президентом говорили и о том, что им хотелось бы использовать все возможности аэропорта Магнитогорска. В ответ на это Владимир Путин сообщил горожанам радостную новость: воздушную гавань в ближайшее время ждёт реконструкция. Вместе с обновлённым аэровокзалом южноуральцы получат и расширение доступных для путешествия направлений.