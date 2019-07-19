Владимир Путин поздравил всех сотрудников ММК с профессиональным праздником – Днём металлурга. После торжественной части сотрудники предприятия обратились к главе государства со своими вопросами.
Жителей города, как и многих россиян, взволновал рост цен на бензин. Выслушав магнитогорцев, Президент отметил, что это неизбежно, однако при росте инфляции на 2,5% цены на топливо поднялись только на 1,8%. Беспокоит горожан и нехватка мест в детских садах, особенно это коснулось жителей новых микрорайонов. За разъяснением ситуации Владимир Путин обратился к Алексею Текслеру. Глава Челябинской области подчеркнул, что о проблеме знает и уже в следующем году в Магнитогорске сразу несколько детских садов распахнут свои двери для мальчишек и девчонок. Нехватка мест для детей старше трёх лет уже ликвидирована.Переживают магнитогорцы и за будущее выпускников школ. Южноуральцы заметили рост цен на обучение в вузах и опасаются того, что это станет препятствием на пути юношей и девушек. Владимир Путин подчеркнул, что бюджетных мест в институтах меньше не становится, а для будущих студентов вузы предоставляют скидки на обучение и специальные программы.
Многие из присутствующих на встрече с Президентом говорили и о том, что им хотелось бы использовать все возможности аэропорта Магнитогорска. В ответ на это Владимир Путин сообщил горожанам радостную новость: воздушную гавань в ближайшее время ждёт реконструкция. Вместе с обновлённым аэровокзалом южноуральцы получат и расширение доступных для путешествия направлений.