Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Выход президента в эфир запланирован после 15:00 по Москве.

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Президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям России. Оно запланировано после 15:00 по московскому времени и охватит ряд вопросов текущей повестки. Об этом сегодня, 23 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Телеобращение Путина будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом»,— цитирует Дмитрия Пескова «Коммерсант».

Напомним, практика телеобращений Владимира Путина к стране стала использоваться после того, как в России были зафиксированы первые случаи коронавируса. Именно с помощью этого формата президент объявлял о начале нерабочих недель. Последний раз глава государства появлялся с обращением на телеэкранах в конце мая.

Прямую трансляцию обращения можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv.