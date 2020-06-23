Для россиян с высокими зарплатами будет пересмотрена ставка НДФЛ

Налог поднимется с 13 до 15% с 1 января следующего года.

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Президент России Владимир Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами. Ставка налога для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год изменится с 13 до 15%. Такое предложение глава государства внёс в ходе обращения к жителям России.



«В этой связи предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год.Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год»,

— заявил Владимир Путин.

Глава государства считает, что подобная мера позволит бюджету дополнительно получить 60 миллиардов рублей. Президент подчеркнул — полученные средства будут направлять на лечение детей с редкими заболеваниями. Также Владимир Путин уточнил, что повышенной ставкой будет облагаться только та часть доходов, которая превышает 5 миллионов в год.