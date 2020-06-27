«У вас всё получится»: Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учёбы

В этом году праздник одновременно проходит и у школьников, и у студентов.

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Сегодня, 27 июня, в России состоится общефедеральный Выпускной-2020 для выпускников как школ, так и ВУЗов. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех с окончанием учёбы и отметил, что объединённые выпускные вечера в этом году сделают праздник ещё более ярким и торжественным.

«Выпускной — это особенный, неповторимый день. Вы пересекаете рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где всё будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как проявятся ваши знания и способности как в предстоящей работе, так и в дальнейшей учёбе. Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди, замечательное поколение. Будущее в ваших руках. Главное, чтобы каждый мог гордиться тем, что он делает, чтобы его труд был полезен нашей любимой стране»,— отметил президент.

Также он добавил, что наставники, педагоги, родители, бабушки и дедушки выпускников достойны самых тёплых слов, ведь несмотря на трудное окончание учебного года они вместе с учащимися сработали как одна отличная команда, сделали всё, чтобы подготовка к экзаменам и защите диплома не прерывалась.

«Хочу пожелать вам: никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы, если уверены в своей цели — смело идите к ней, какой бы фантастической по началу она ни казалась. Только так можно достичь настоящих высот в науке, искусстве, спорте, технологиях, в каждой профессии, а значит и в жизни. От всей души поздравляю вас, ваших родных и ваших наставников. Счастья вам, любви и благополучия. Мы в вас верим и знаем, что у вас всё получится»,— поздравил Владимир Путин.

Упомянул президент и фестиваль «Алые паруса», который в его студенческие годы только появился и сразу же нашёл громадный отклик по всей стране. По его словам, он полюбился выпускникам потому, что «окрылял неповторимой атмосферой романтики, молодости и мечты, веры и надежды на новые победы». В этом году в связи с эпидемий коронавируса фестиваль первые пройдёт онлайн. Но в этом есть свои плюсы: увидеть его смогут не только жители Санкт-Петербурга, но и все россияне. Транслировать шоу будет Пятый канал.