Владимир Путин вновь обратится к гражданам России

Глава государства расскажет, какие меры предстоит еще принять в борьбе с коронавирусом.

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Владимир Путин обратится к гражданам страны с новым обращением, над которым, по данным Кремля, работает в настоящий момент. В прямом эфире президент выступит после 18:00 по местному времени.

«Начиная с шести можно будет ждать ориентировочно. Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, до этого Владимир Путин выступил перед россиянами 25 марта. Тогда глава государства объявил текущую неделю нерабочей, предложил ряд мер для поддержки населения и бизнеса, а также рассказал о переносе даты голосования за внесение поправок в Конституцию на неопределенный срок.

Что скажет президент сегодня, вы сможете узнать во время прямой трансляции обращения на сайте 1obl.tv и в официальных группах сайта «Первый областной» в соцсетях.