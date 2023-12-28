Владимир Путин устроил новогоднее чудо для 11-летнего мальчика

Президент исполнил мечту юного жителя Костромы побывать в Эрмитаже

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко из Костромы — участником благотворительной акции «Елка желаний». Глава государства исполнил мечту пятиклассника — посетить Эрмитаж.

Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца. Также для семьи проведена экскурсионная программа по основным достопримечательностям Санкт-Петербурга. Своими впечатлениями школьник поделился с главой государства в телефонном разговоре.

«Я мечтал посетить Тронный зал, Царские палаты. Мне очень понравилось, но больше всего — часы с павлином», — признался школьник.

Также они обменялись новогодними пожеланиями: Никита пожелал президенту побед, а тот ему — успехов в учебе и занятиях музыкой.

«Нам всем нужны победы — это хорошее пожелание», — заметил руководитель страны.

Напомним, акции «Елка желаний» исполнилось уже пять лет. За это время по стране исполнено более 160 тысяч детских желаний. Дети Урала в этом году отправили на «Елку...» более 6 тысяч писем.