Вице-губернатор получил медаль от Владимира Путина

Чиновника наградили за заслуги перед Отечеством.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил заместителя губернатора Челябинской области Евгения Голицына медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени наградить Голицына Евгения Викторовича, заместителя губернатора Челябинской области»,— говорится в документе.

Карьера Евгения Голицына в правительстве Челябинской области началась с 2010 года, тогда политик был назначен на должность начальника управления государственной службы правительства Челябинской области. Через 4 года он стал руководителем аппарата губернатора и правительства региона, а с октября 2019 года Алексей Текслер назначил его на должность заместителя губернатора.