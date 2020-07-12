Владимир Путин рассказал об отношении критики в свой адрес

Вопрос об отношении к критике был задан ведущим программы «Москва. Кремль. Путин».

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что прислушивается к критике, но не ко всей. Критика ради критики президенту не интересна.

«Я вообще, как это ни покажется странным, считаю обязанным прислушиваться к тому, что декларируется, или к тому, что предлагается, если что-то предлагается еще кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно. Если есть еще какие-то предложения конструктивные, конечно, я с удовольствием к этому прислушиваюсь»,— сказал президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

При этом Владимир Путин отметил, что многим кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагают власти и глава государства, но это не значит, что он будет реализовывать всё, что услышал.

«Но знать всю палитру мнений, оценок и предложений — это полезно»,— заключил президент.

Отметим, ранее Владимир Путин заявил, что давно привык к критике и считает, что она неизбежна, ведь всегда есть люди, которые думают иначе.