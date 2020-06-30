Владимир Путин обратился к жителям России

Президент затронул вопрос голосования по Конституции.

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Владимир Путин обратился к жителям России. Президент призвал граждан страны сделать разумный и взвешенный выбор во время голосования по внесению изменений в основной закон государства.



Своё обращение Владимир Путин записал после открытия Ржевского мемориала. Во время выступления глава государства подчеркнул, что Советские солдаты погибали за право потомков жить под мирным небом. Президент отметил, что сейчас жители России голосуют за страну, в которой хотят жить.

«С современным образованием и здравоохранением с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам. Уверен, каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких опирается на ценности которые нас объединяют, а это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях об их здоровье, нравственном, духовном воспитании. Поправки в основной закон, в случае вашей поддержки, закрепляют эти ценности и принципы как высшие безусловные конституционные гарантии»,— подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что такие ценности как стабильность, безопасность, благополучие и здоровье людей можно обеспечить только через развитие, усилиями всей страны. Также президент подчеркнул, что все предложенные поправки вступят в силу только при одобрении и поддержке жителей России.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходить с 25 июня. Основной его день состоится завтра, 1 июля.