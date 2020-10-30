Владимир Путин распорядился о бесплатном обеспечении россиян лекарствами от COVID-19

На борьбу с коронавирусом в регионы направят 10 миллиардов рублей.

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Президент России Владимир Путин распорядился об обеспечении граждан бесплатными лекарствами от новой коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с правительством РФ.

«Что касается помощи регионам, практически согласована цифра в 10 миллиардов рублей. Нужно сделать это прямо сейчас. Деньги должны пойти на транспортное обслуживание, приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирования. Именно на борьбу с COVID-19», — прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

Также президент отметил, что на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусом потребуется чуть больше пяти миллиардов рублей.

Отметим, что в Челябинской области пациенты с COVID-19 уже начали получать бесплатные лекарства.

Например, жителей Копейска, проходящих лечение от новой коронавирусной инфекции амбулаторно, обеспечивают препаратами, которые назначаются при легком течении заболевания. Лекарство «Коронавир», предназначенное для пациентов с более тяжелой формой, также закупили в медицинские учреждения региона. Однако этот препарат, как правило, необходим тем, кто проходит лечение в стационаре из-за более тяжелого течения болезни.