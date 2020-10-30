Число больных коронавирусом в Челябинской области превысило 20 000 человек

За сутки вновь заболело более 150 южноуральцев.

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В Челябинской области 158 новых случаев коронавируса, пять из которых — среди школьников. Именно такой суточный прирост зафиксировало министерство здравоохранения региона. За весь же период пандемии, по официальной статистике, в области выявлено 20 113 случаев COVID-19.



«Больных COVID-19 — 4 490 человек. За прошедшие сутки выписаны 44 человека. Всего 14 946 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 798 689. За прошедшие сутки — 7 034 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Семь человек с коронавирусом умерли в Челябинской области за прошедшие сутки. Четверо из них — непосредственно от COVID-19. Самой младшей из умерших стала 55-летняя женщина, у которой коронавирус диагностировали как сопутствующее заболевание.

«За прошедшие сутки умерло 7 человек. От COVID-19: пациент, 86 лет; пациент, 64 года; пациент, 74 года; пациент, 72 года. От других причин: хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, ковид сопутствующий — пациент, 83 года; хронический лимфолейкоз, ковид сопутствующий — пациентка, 74 года; гемоторакс, шок, ковид сопутствующий — пациентка, 55 лет»,— добавили представители минздрава.

Напомним, по 1 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Решение о его продлении или снятии должно быть опубликовано сегодня, 30 октября. Также по всей России действует обязательный масочный режим, несоблюдение которого влечёт штраф. Напомним, средство индивидуальной защиты необходимо носить в общественном транспорте, такси, лифтах и подъездах, а также в местах массового скопления людей.