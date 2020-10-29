Челябинские СМИ сообщили об увольнениях кондукторов из-за боязни коронавируса

По ситуации высказалось руководство «ЧелябГЭТ».

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В Челябинске кондукторы общественного транспорта стали увольняться из-за боязни заразиться коронавирусом. По информации ряда изданий и городских сообществ, часть сотрудников находится на больничных. Из-за этого возникает дефицит кондукторов, которые теперь работают не на всех линиях.



Ситуацию прокомментировал руководитель МУП «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачёв. По словам руководителя, информация о массовых увольнениях не соответствует действительности. При этом рост заболеваний, в том числе и простудных, среди кондукторов и других сотрудников, есть.

«Резкого скачка увольнений нет, кондукторы не стали увольняться из-за боязни. То, что их всегда не хватало, — факт. То, что больничных стало больше, — факт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в 1,5 раза. Это касается не только кондукторов, но и водителей. Пока листки нетрудоспособности не принесут, я в принципе диагноз не знаю, но, по сообщениям сотрудников, это простудные заболевания», — прокомментировал «Первому областному» директор МУП «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев.

Напомним, по официальной сводке Министерства здравоохранения Челябинской области на четверг, 29 октября, в регионе выявлен ещё 151 случай COVID-19. Общее число больных увеличилось до 19 955.