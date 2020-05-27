Владимир Путин проведет совещание с губернаторами регионов

В рамках ВКС рассмотрят вопросы о состоянии на рынках труда в субъектах РФ.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет совещание с губернаторами регионов. В рамках ВКС с главами, президент заслушает доклады о состоянии на рынках труда. В совещании примет участие и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



Кроме того, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова анонсировала, что правительство представит президенту новые меры поддержки рынка труда, который пострадал из-за распространения коронавирусной инфекции.

Посмотреть онлайн-трансляцию совещания можно на сайте 1obl.tv сегодня, 27 мая, предварительное время начала — 17:30.