Минимальный размер пособия по безработице поручил увеличить Владимир Путин

Мера будет продлена до октября этого года.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству страны продлить выплату пособия по безработице на три месяца. Мера была предусмотрена ранее из-за пандемии коронавируса.



Из документа следует, что необходимо обеспечить продление периода выплат пособия для граждан, которые зарегистрировались в службе занятости качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. Как сообщает «Российская газета», мера будет установлена до 1 октября. Также в рамках мер поддержки россиян в условиях пандемии ведомство предложило выплачивать максимальное пособие по 12130 рублей индивидуальным предпринимателям, закрывшим своё дело из-за ограничений

«Безработные родители или усыновители, опекуны несовершеннолетних получат доплату к пособию по безработице в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка. Индивидуальные предприниматели, которые прекратили работу после марта и зарегистрировались как безработные, три месяца будут получать максимальное пособие по безработице. Мера будет действовать до 1 октября»,— пишет «Российская газета».

Ответственным за исполнение поручений был назначен России Михаил Мишустин. Представить соответствующий доклад правительству поручено до 10 июня.