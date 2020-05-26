Владимир Путин назвал дату проведения парада Победы и шествия «Бессмертного полка»

Мероприятия не прошли 9 мая из-за коронавируса.

Послушать 00:00

Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня. Об этом сегодня, 26 мая, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства приказал начать подготовку к мероприятию. Также президент отметил, что парад Победы пройдёт в день исторического парада Победителей.



«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический Парад Победителей»,— сказал Владимир Путин.

При этом Владимир Путин попросил исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах России. Кроме того, глава государства назвал и новую дату проведения шествия «Бессмертного полка». Оно состоится 26 июля. Владимир Путин отметил, что в нынешних условиях невозможно соблюсти социальную дистанцию.

«При Марше „Бессмертного полка“ сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэтому его проведут 26 июля, после парада ВМФ», — сказал президент.

Напомним, в празднование 75-летия победы в ВОВ в России вмешался коронавирус. Из-за пандемии был отменён сначала парад Победы, а затем и другие торжественные мероприятия. При этом как федеральные, так и региональные власти не раз заверяли, что все церемонии состоятся именно в этом году.