Владимир Путин назвал условие сохранения России как цивилизации

А также сообщил, на что стране необходимо делать упор.

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Без новых технологий, меняющих мир, развитие России будет невозможно, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Появились новые технологии, и они уже меняют мир. Все эти направления: искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование — будут той базой, на которой будет развиваться наша страна»,— сказал президент.

При этом он подчеркнул, что Россия — это отдельная цивилизация, это страна с большим количеством традиций, культур и вероисповеданий, и чтобы сохранить её, нужно делать упор на высокие технологии и на их будущее развитие.