Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что оснований говорить о том, что коронавирус кто-то вбросил, нет. Подробнее об этом он рассказал Павлу Зарубину в интервью «Москва. Кремль. Путин».
Президент отметил, что в нынешнем положении необходимо противодействовать тому, что пришло, а не гадать о том, откуда это взялось.
«Специалисты могут думать, допускать и прикидывать, но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты. Но говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал — для этого нет никаких оснований. Ничего хорошего не получится, если кто-то будет придерживаться подобной версии»,— сказал Владимир Путин.
Также он добавил, что для того, чтобы эффективно бороться с этой заразой, необходимо объединить усилия, а не обвинять друг друга. И только делая то, что приведёт мир к избавлению от этой угрозы, можно надеяться на успех.
Кроме того, президент отметил, что есть возможность, что Россия в ближайшем будущем окончательно выйдет из пандемии коронавируса с минимальными потерями.