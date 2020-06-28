Владимир Путин прокомментировал слухи о возможности вброса коронавируса

По его словам, чтобы победить заразу, необходимо объединиться, а не обвинять друг друга.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что оснований говорить о том, что коронавирус кто-то вбросил, нет. Подробнее об этом он рассказал Павлу Зарубину в интервью «Москва. Кремль. Путин».

Президент отметил, что в нынешнем положении необходимо противодействовать тому, что пришло, а не гадать о том, откуда это взялось.

«Специалисты могут думать, допускать и прикидывать, но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты. Но говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал — для этого нет никаких оснований. Ничего хорошего не получится, если кто-то будет придерживаться подобной версии»,— сказал Владимир Путин.

Также он добавил, что для того, чтобы эффективно бороться с этой заразой, необходимо объединить усилия, а не обвинять друг друга. И только делая то, что приведёт мир к избавлению от этой угрозы, можно надеяться на успех.

Кроме того, президент отметил, что есть возможность, что Россия в ближайшем будущем окончательно выйдет из пандемии коронавируса с минимальными потерями.