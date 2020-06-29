В Челябинске начались тестирование на антитела к коронавирусу

Обследование поможет определить наличие коллективного иммунитета.

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Массовое тестирование на антитела к коронавирусу началось в Челябинское области. Процедура необходима для оценки коллективного иммунитета в регионе. Анализ делают абсолютно бесплатно в семи поликлиниках Челябинска. Сама процедура не занимает больше двух минут. Как говорят сами челябинцы, такая процедура необходима.



«Поскольку были простудные заболевания частые с начала года, решил выяснить — не было ли это связано. Конечно, это удобный случай, это нужное. Из минусов — что сдавать с 12 до 2 и приходится не кушать и сдавать натощак», — рассказал «Первому областному» житель Челябинска Дмитрий Шабалин.

Всего в регионе на антитела к COVID-19 проверяют в 8 поликлиниках, 7 из которых — в Челябинске. Для участия в бесплатном тестировании нужно было заполнить опросник на сайте Роспотребнадзора. Заявки в Челябинской области подали 12 тысяч человек, из них отобрали 2688 людей разных возрастов. Результаты анализов будут готовы к концу недели, они помогут сформировать представление о коллективном иммунитете. Эпидемиологам эта информация необходима для прогноза о дальнейшем распространении инфекции.



«Были сформированы группы по 384 человека, которые будут принимать участие. выборка осуществляется с учетом того, чтобы максимально охватить все слои населения. эти исследования помогут выявить особенности эпидпроцесса, в нашей территории, и определить дальнейшие прогнозы по ситуации»,— рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Отметим, что всего в бесплатном тестировании на антитела к коронавирусу участвуют 22 региона, в числе которых и Челябинская область. Заполнить анкету на участие еще могут южноуральцы, которые старше 75 лет. Брать кровь на Южном Урале будут с 29 июня по 3 июля.