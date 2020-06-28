«Потом всё приложится»: Путин заявил о важности сохранения здоровья россиян

Между спасением экономики и жизней граждан президент не раздумывая выбрал второе.

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Здоровье жителей России важнее, чем спасение экономики, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время интервью Павлу Зарубину, ведущему программы «Москва. Кремль. Путин».

Так, на вопрос Павла Зарубина о том, трудно ли дался выбор между спасением жизней или спасением экономики, а значит, тоже жизней, президент ответил отрицательно.

«Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства. Любого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами — это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится»,— сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент отметил, что то, что сделано с экономикой за последние годы, даёт возможность надеяться на то, что Россия в ближайшем будущем окончательно выйдет из пандемии коронавируса с минимальными потерями и достойно.

Полная версия интервью Владимира Путина выйдет в эфир сегодня, 28 июня, в 22:00 на телеканале «Россия-1».