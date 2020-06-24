100 миллиардов рублей дополнительно выделено Владимиром Путиным на обновление дорожной сети

Деньги будут направлены в регионы, которые быстро работают.

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100 миллиардов рублей будет добавлено регионам из федерального бюджета на обновление региональной сети. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к гражданам России 23 июня.

Глава государства заявил, что на эти деньги могут рассчитывать те регионы, которые быстро строят и ремонтируют дороги. И не просто быстро, а еще и качественно.

«Прошу внимательно посмотреть на принципы распределения такой поддержки, не ограничивать, а напротив, поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития», — подчеркнул Владимир Путин.

Отмечается, что этот вопрос, а также другие значимые будут обсуждены в июле на заседании Совета по стратегическому развитию.