Путин может обратиться к россиянам 9 мая у Вечного огня

Также президент, возможно, возложит цветы в память о героях войны.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин, возможно, 9 мая возложит цветы к Вечному огню и прямо с того места обратится с сообщением ко всем жителям страны. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам»,— сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее президент сообщил, что все мероприятия, запланированные к празднованию 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне, будут перенесены на более поздний срок, когда эпидемия коронавируса отступит. Перенесён будет и парад, который ежегодно в этот день проходит на Красной площади. Однако позже Владимир Путин сообщил, что авиационный парад 9 мая состоится, праздничный фейерверк тоже будут запускать во всех российских городах.

Отметим, в Челябинской области, по словам министра культуры Алексея Бетехтина, также пройдёт несколько праздничных мероприятий 9 мая, но в формате онлайн. Это и праздничный концерт, и обращение губернатора Челябинской области, и многое другое.