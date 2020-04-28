Президент объявил 28 апреля официальным Днем работников «скорой»

Об этом он заявил на пресс-конференции.

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Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин провел очередную пресс-конференцию, связанную с обстановкой по распространению коронавирусной инфекции. В ходе встречи он поздравил медработников с днем создания скорой помощи в стране. Кроме того, он предложил установить этот день как профессиональный праздник.

«Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, водителей экипажей с этим праздником, поблагодарить вас за столь нужный людям труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем», — заявил Владимир Путин.

Напомним, в ходе пресс-конференции президент сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. Одной из причин послужили предстоящие длинные выходные. Такое решение было принято для того, чтобы россияне не выходили из дома, отправившись на традиционные пикники.