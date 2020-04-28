Владимир Путин поручил разработать план по постепенному выходу из самоизоляции

Рекомендации должны быть готовы к 5 мая.

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Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин провел очередную пресс-конференцию, в ходе которой озвучил ряд решений и дал поручения, связанные с обстановкой по распространению коронавирусной инфекции в стране. Глава государства поручил разработать ряд действий по постепенному выходу из режима самоизоляции.

«В отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной. Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений — нельзя, просто недопустимо. Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять все то, чего мы такими усилиями добились за последние недели», — подчеркнул Владимир Путин.

Правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета он поручил в течение недели подготовить критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Это будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации.

Рекомендации субъекты РФ должны получить заранее, к 5 мая. В некоторых регионах жесткий режим сохранят или даже усилят, а в каких-то — смягчат. Постепенно возобновят работу промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства.