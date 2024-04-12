Владимир Путин присвоил космонавту из Челябинска звание Героя России

Дмитрий Петелин узнал об этом от студентов ЮУрГУ

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В День космонавтики президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России выпускнику ЮУрГУ Дмитрию Петелину.

Будущий космонавт-испытатель родился и вырос в Казахстане. Однако высшее образование по специальности «самолето- и вертолетостроение» получил на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ.

Целый год (с сентября 2022-го по сентябрь 2023-го) Дмитрий Петелин провел на Международной космической станции в качестве бортинженера. За это время он совершил шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью более 39 часов. Космический полет Петелина составил 370 суток 21 час 22 минуты, что стало самым длительным полетом по программе МКС.

Сегодня утром Дмитрий Петелин встречался со студентами ЮУрГУ. Во время встречи один из обучающихся задал космонавту вопрос: «Каково вам быть Героем России?»

Дмитрий Петелин ответил, что не имеет такого звания. Тогда студент возразил, что на сайте Роскосмоса только что выложили информацию о присвоении ему высокого звания. Студенты начали аплодировать космонавту.

«А я-то думаю, чего у меня телефон разрывается. Аж десять пропущенных!» — смутился Дмитрий Петелин.

Кстати, и сам космонавт пришел в ЮУрГУ не с пустыми руками. Он привез награду своему преподавателю Юрию Хищенко. Дмитрий Петелин вручил учителю медаль за участие в разработке крылатой ракеты «Калибр».

Ранее родители Дмитрия Петелина рассказали ИА «Первое областное», как воспитывали будущего космонавта, в детстве он хотел стать военным летчиком.

