Мама космонавта Дмитрия Петелина передала ему домашние помидоры и яблоки

Космонавта после приземления ждут в Чкаловске жена, сестра и отец

«Вы знаете, я сегодня целый день плачу. И в храме плакала, где батюшка провел индивидуальный молебен о благополучном возвращении всех космонавтов на Землю, и дома плачу сейчас, слежу на трансляцией, как их встречают. Мой муж и дочь сейчас в Центре управления полетом, прислали мне видео, как спускается капсула. Сейчас им уже помогают выбраться. Я молюсь, чтобы все было хорошо»,

— рассказывает Надежда Петелина.

«Это была мечта всей его жизни — полететь в космос. Он десять лет к этому шел, целенаправленно и самостоятельно. Нам с отцом ничего не говорил, пока проходил отбор. Только когда его зачислили в отряд, позвонил и сказал: «Мама, теперь можешь меня поздравить! Ты будешь мамой космонавта!»,

— вспоминает Надежда Петелина.