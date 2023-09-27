Сегодня, 27 сентября, модуль «Союза» с космонавтами Дмитрием Петелиным, Сергеем Прокопьевым и Франциско Рубио успешно приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезкаган. Они провели на Международной космической станции больше года и установили мировой рекорд.

Мы созвонились с мамой Дмитрия Петелина Надеждой Александровной, которая живет в Аргаяше.

«Вы знаете, я сегодня целый день плачу. И в храме плакала, где батюшка провел индивидуальный молебен о благополучном возвращении всех космонавтов на Землю, и дома плачу сейчас, слежу на трансляцией, как их встречают. Мой муж и дочь сейчас в Центре управления полетом, прислали мне видео, как спускается капсула. Сейчас им уже помогают выбраться. Я молюсь, чтобы все было хорошо», — рассказывает Надежда Петелина. 
Больше всего, как говорит мама космонавта, сын просил садовых помидор и уральских яблок. Такую небольшую посылку-сюрприз ему повезли домашние: они должны встретиться сегодня ночью в Чкаловске. Еще мечтал о белом хлебе с маслом, лакомстве, недоступном на орбите, и местный батюшка передал космонавтам три просфирки.

Дмитрия Петелина в Чкаловске ждут и две дочери. Младшей, Аполинарии, было всего 10 месяцев, когда он отправился в полет. 

«Это была мечта всей его жизни — полететь в космос. Он десять лет к этому шел, целенаправленно и самостоятельно. Нам с отцом ничего не говорил, пока проходил отбор. Только когда его зачислили в отряд, позвонил и сказал: «Мама, теперь можешь меня поздравить! Ты будешь мамой космонавта!», — вспоминает Надежда Петелина.
Спускаемый аппарат «Союза» сегодня в 14:17 по московскому времени приземлился на территории Казахстана. Отмечается, что сведение с орбиты и спуск корабля на Землю прошли в штатном режиме. 