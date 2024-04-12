Побывавший в космосе флаг Челябинской области передали Историческому музею

Его привез выпускник ЮУрГУ космонавт Дмитрий Петелин

Сегодня, в День космонавтики, космонавт-испытатель Дмитрий Петелин передал флаг Челябинской области, побывавший на орбите, Государственному историческому музею Южного Урала. Такое решение было принято совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.



На фоне флага Дмитрий с МКС выходил в прямые эфиры на различные праздники и поздравлял жителей родного региона. По возвращении он передал его Алексею Текслеру.

«Мы вместе приняли решение, что сегодня, в День космонавтики, флаг будет передан нашему историческому музею. Здесь будет организовано целое направление», — сказал Алексей Текслер.

По словам Дмитрия, он горд и рад быть жителем Челябинской области.

«Каждый раз, находясь на борту станции, пролетая над регионом, я старался найти и зацепиться глазом за родной край. Очень яркий Магнитогорск, Челябинск в окружении озер. Всегда старался сделать фотографии родного региона. Даже из космоса участвовал в жизни нашей области. Частичка моего труда, моей души помещается в краеведческий музей. Надеюсь, в дальнейшем эта экспозиция будет наполняться — пока из моей коллекции вещами и артефактами из космоса», — сказал Дмитрий Петелин.

Он пошутил, что, возможно, частичка реголита с Луны когда-нибудь пополнит коллекцию музея и встанет рядом с метеоритом.

Алексей Текслер также напомнил, что регион активно участвует во всех космических программах. Предприятия Южного Урала создают ракеты и другие космические аппараты. Кроме того, подразделения, расположенные на территории Челябинской области, принимают вернувшихся из космического пространства астронавтов. Губернатор уточнил, что Дмитрий Петелин провел только в открытом космосе 40 часов.

Напомним, указом президента России Дмитрию Петелину было присвоено звание Героя России. Кроме того, сегодня Алексей Текслер наградил космонавта медалью за вклад в развитие Челябинской области.