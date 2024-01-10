Родители Дмитрия Петелина рассказали, как воспитывали выдающегося космонавта

В детстве он хотел стать военным летчиком

«Дом нам построил Дима»,

— говорит Александр Трифонович.

«Дима всегда был целеустремленным. Он в совершенстве знает казахский язык, а после школы вне конкурса зачислен в Алма-Атинский политех. Руководство вуза тогда часто нам звонило с приглашением пойти учиться к ним. Но я твердо отвечала: мой сын будет учиться в ЮУрГУ»,

— рассказывает Надежда Владимировна.

«Чтобы воспитать хороших детей, нужно начать с семьи. Самим работать и быть целеустремленными, не надо надеяться на кого-то, а самим закатывать рукава и пахать. Сегодня как: деньги у людей появились, тут же покупают машины и гонятся за материальными благами. А мы все вкладывали в детей. Мы не покупали ничего для себя, все вкладывали в них»,

— убежден Александр Трифонович.

«Если хочешь, чтобы все получилось, никогда не выпячивайся, но и последним не будь»,

— цитируют напутствие генерала родители Дмитрия.