Челябинский космонавт Дмитрий Петелин шесть раз выходил в открытый космос и провел там более 39 часов. Он был в космосе 371 сутки на Международной космической станции и установил мировой рекорд. В гостях у родителей космонавта побывал корреспондент «Аргаяш-Медиа». Он узнал, как и где он делал свои первые шаги в космонавтике и кто сильнее всего на него повлиял.
Родился будущий космонавт и первые два класса проучился в Якутии. Отец Дмитрия Александр Трифонович родом из Алтая, а мама Надежда Дмитриевна — из Казахстана. Позже семья переехала жить в Костанай, где Дмитрий окончил школу и физико-математический лицей. Из Казахстана семья Петелиных отправилась в поселок Ишалино, а оттуда в Аргаяш.
«Дом нам построил Дима», — говорит Александр Трифонович.
В семье Петелиных двое детей. Дочь Наталья живет в Челябинске. Она окончила ЮУрГУ. Сейчас работает на предприятии «Конар» в должности руководителя проекта. Дмитрий Петелин после успешного окончания физико-математического лицея поступил на аэрокосмический факультет в ЮУрГУ. О карьере космонавта он и не думал, его мечтой была работа военным летчиком.
«Дима всегда был целеустремленным. Он в совершенстве знает казахский язык, а после школы вне конкурса зачислен в Алма-Атинский политех. Руководство вуза тогда часто нам звонило с приглашением пойти учиться к ним. Но я твердо отвечала: мой сын будет учиться в ЮУрГУ», — рассказывает Надежда Владимировна.
После института Дмитрия пригласили работать в корпорацию «Боинг», где он занимался инженерными и прочностными расчетами элементов конструкций самолетов. В 2012 году он подал документы на первый открытый конкурс в отряд космонавтов Российской Федерации. Конкурсная комиссия допустила его к очному этапу отбора, а после всех процедур осенью приступил к общекосмической подготовке.
«Чтобы воспитать хороших детей, нужно начать с семьи. Самим работать и быть целеустремленными, не надо надеяться на кого-то, а самим закатывать рукава и пахать. Сегодня как: деньги у людей появились, тут же покупают машины и гонятся за материальными благами. А мы все вкладывали в детей. Мы не покупали ничего для себя, все вкладывали в них», — убежден Александр Трифонович.
В жизни Димы большую роль сыграл скончавшийся ныне генерал Роскомоса Владимир Поповкин. В первый же набор в отряд космонавтов он очень поддерживал Диму Но юноша не сдал первый зачет по физике, потому что стал спорить с преподавателем. Поповкин сказал: «Этот парень похож на Гагарина», — и заступился за будущего космонавта. Разрешили пересдать, Дмитрий сдал на отлично.
«Если хочешь, чтобы все получилось, никогда не выпячивайся, но и последним не будь», — цитируют напутствие генерала родители Дмитрия.
В завершение встречи Надежда Владимировна повторила фразу: «Когда журналисты задают Дмитрию вопрос «Во что вы верите — в удачу или успех?», он отвечает: «Я в удачу не верю, верю в успех. Чтобы был успех, нужно много-много трудиться».
Добавим, что ранее стали известны лауреаты народной премии «Светлое прошлое», которую вручают выдающимся южноуральцам. В число девяти лауреатов вошел и Дмитрий Петелин. Победителей выдвигают и выбирают народным голосованием.
Фото автора Марата Абдулвалеева и из семейного архива Петелиных.
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