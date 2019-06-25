/ Эксперт оценил шансы на возобновление авиасообщения с Грузией

Срок запрет будет зависеть от развития событий, считает вице-президент Российского союза туристов Юрий Барзыкин.

Запрет на авиасообщения с Грузией вряд ли отменят до конца этого года, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина. По его словам, срок действия меры будет зависеть от того, как развиваются события.



Там развит и горнолыжный туризм, поэтому грузины наверняка рассчитывают, что если уж потеряли лето, то хоть зимой отыграются. Однако россияне уже заранее ориентируются на другие направления и не будут рассчитывать на зимний отдых в Грузии. — цитируют «Известия» Юрия Барзыкина.



Эксперт также подчеркнул, что пока никаких позитивных шагов со стороны властей Грузии не наблюдается. Напомним, запрет был введен после роста антироссийских настроений в Грузии. Юрий Барзыкин считает, что протесты повлияют на репутацию республики у туристов, и, даже если ограничение на полеты снимут, россияне вряд ли будут спешить с бронированием туров. Западные туристы, при этом, не смогут полностью заменить гостей из РФ.



Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, запрет на перелеты будет снят только после устранения угроз для жителей России.



