О последствиях авиаконфликта России и Чехии заявил чешский депутат

Проблема может привести к финансовым убыткам, заявил Ярослав Голик.

Чешский депутат Ярослав Голик заявил, что конфликт авиационных властей России и Чехии, который едва не привел к прекращению прямых перелетов между странами, может привести к негативным последствиям для экономики, сообщают «Известия». По его словам, зарубежные туристы являются источником дополнительного дохода для бюджета.

«Я надеюсь, что проблема действительно не связана с политикой и все стороны сядут за стол переговоров и смогут в скором времени найти решение», — цитируют «Известия» Ярослава Голика.



Как отметил директор научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд, если ситуация не нормализуется, то также может привести к финансовым потерям для российских авиаперевозчиков.

По данным трех источников «Известий» в авиаотрасли РФ, чешская сторона попросила Россию согласовать постоянное разрешение на перелеты по транссибирскому маршруту. В ответ Москва запросила дополнительные рейсы в Прагу. Чешская сторона отказалась, в ответ на это Россия «перекрыла» ее авиакомпаниям транссибирские перелеты. Прага, в свою очередь, запретила полеты российским авиакомпаниям.