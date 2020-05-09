Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн

«Наши герои всегда с нами, в нашем сердце», — сказал президент.

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Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». Глава государства записал видеообращение для участников акции на фоне портретов родителей. Президент подчеркнул, что несмотря на любые жизненные условия, герои Великой Отечественной войны навсегда останутся в памяти.

«Идем ли мы с вами в одном строю, или остаёмся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной Площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы ещё пройдём»,— сказал президент.

Также сегодня Владимир Путин возложил цветы к могиле неизвестного солдата, а после обратился к жителям России. Всё действие происходило на пустой площади из-за текущей ситуации с коронавирусом. В своей речи Владимир Путин поздравил ветеранов и жителей страны с праздником, отметив священное отношение к Дню Победы.

Напомним, текущая эпидобстановка в мире внесла корректировки в празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия по всей стране были перенесены на неопределённый срок.