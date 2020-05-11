Период нерабочих дней завершается 12 мая

Об этом во время совещания сегодня, 11 мая, сообщил Владимир Путин.

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Сегодня, 11 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране. Перед его началом глава государства обратился с сообщением к россиянам и заявил, что период нерабочих дней завершается 12 мая.

«Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель. Эта экстраординарная мера позволила замедлить развитие эпидемии. За счёт этого мы получили ресурс времени, который использовали прежде всего для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации»,— сказал Владимир Путин.

По его словам, за это время число оборудованных коек возросло с 29 тысяч до 130 тысяч, а также сформирован запас оборудования и техники, а также, что важно, создан запас аппаратов искусственной вентиляции лёгких. На сегодняшний день задействована незначительная часть этого запаса.

«Всё это означает, что в каждом регионе есть всё необходимое для того, чтобы оказывать людям с тяжёлыми осложнениями специализированную помощь»,— добавил президент.

Также он сказал, что его позиция неизменна, и здоровье людей — это главное для нашей страны.