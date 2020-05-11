Скорректировать меры по борьбе с коронавирусом поручил президент РФ

Выполнять поручение будут Минздрав и Роспотребнадзор.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом после мониторинга ситуации в стране. Об этом говорится на сайте Кремля среди перечня всех поручений, данных по итогам совещания с высшими должностными лицами.

«Минздраву России совместно с Роспотребнадзором: продолжить осуществление мониторинга распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целом по Российской Федерации и в ее субъектах... и обеспечить по результатам мониторинга принятие оперативных решений по корректировке реализуемых мер по борьбе с распространением COVID-19, в том числе по корректировке плановых заданий субъектам Российской Федерации в части, касающейся развертывания дополнительного специализированного коечного фонда для лечения больных такой инфекцией и обеспечения своевременной готовности медицинских организаций на территориях субъектов Российской Федерации к работе в условиях распространения такой инфекции»,— говорится на сайте.

Данный доклад должен быть подготовлен до 15 мая, а затем докладываться президенту еженедельно.

Напомним, на сегодняшний день в России коронавирусом болеют 221 344 человека, при этом за последние сутки заразилось 11 656 человек. Почти 40 тысяч выздоровели, чуть более двух тысяч пациентов скончались.