Акцию «Бессмертный полк» могут перенести на сентябрь

Об этом заявил народный артист СССР Василий Лановой.

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Отложенная на июль из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» вновь может сменить дату проведения. Вероятнее всего мероприятие пройдёт в начале сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сопредседателя одноименного Общероссийского движения и народного артиста СССР Василия Ланового.



«Мне уже звонили и доложили, что рассматривается на 2 или 3 сентября», — цитирует Василия Ланового «Интерфакс».

По словам артиста, такие даты ему назвали организаторы акции. В то же время в Кремле не в курсе о переносе мероприятия, сообщает RT. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, если будут новые предложения, то о них заявят.

«Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи. Если таковые будут, президент их озвучит», — сказал Дмитрий Песков.

напомним, «Бессмертный полк», как и другие акции посвящённые Дню Победы были перенесены из-за пандемии коронавируса. Впервые мероприятие было проведено в онлайн-формате. В итоге в нём приняли участие 3 миллиона участников.