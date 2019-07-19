Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

Президента РФ встретили Алексей Текслер и Николай Цуканов.

Самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Магнитогорска. Во втором по величине городе Челябинской области глава государства откроет новую аглофабрику на ММК.

Новая аглофабрика, которая станет на предприятии уже пятой, позволит вывести из эксплуатации отработавшее свой век оборудование агломерационной фабрики № 4. Таким образом существенно снизятся объёмы выбросов в атмосферу. Строительство фабрики проводилось в рамках масштабной экологической программы ММК.

Примечательно, что Владимир Путин прилетел в Магнитогорск в канун Дня металлурга, а также в финальный день празднования 90-летия города.