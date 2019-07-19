ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в двух городах

Такое решение принял Президент страны Владимир Путин.

Во время визита в Магнитогорск 19 июля глава государства заявил, что принял решение разделить проведение самого масштабного международного мероприятия – саммита ШОС и БРИКС - на два города. Это связано с большим количеством высокопоставленных гостей, которое примут мероприятия. Сразу 30 глав государств приедут в нашу страну. Такого в истории еще не было.

«Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия: ШОС и БРИКС. В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой - председательство перейдет к нам на следующий год. Но в связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводитьна два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит - в Санкт-Петербурге»‎,— сказал Владимир Путин.

Алексей Текслер прокомментировал решение Президента о том, что мероприятия саммитов ШОС и БРИКС пройдут в двух городах. Корреспонденту сайта «Первый областной» удалось оперативно связаться с главой Челябинской области, и он дал нам эксклюзивное интервью.

«‎Самое важное – к нам приедут гости, они будут вокруг нас, а то, что главы государств будут на другой площадке, если объективно, то эти дни для жителей столицы нашего региона будут менее напряженными, не будет перекрытых дорогих и прочих ограничений. Еще принципиально то, что область и город Челябинск получили дополнительные средства на инфраструктуру и благоустройство из федерального бюджета. У нас появится новый аэропорт и аэродромный комплекс в Челябинске, новые, отремонтированные дороги и развязки. Уже проводятся мероприятия по благоустройству города и ремонту фасадов и многое другое»,

— так Алексей Текслер прокомментировал решение Президента в интервью сайту «Первый областной».

Отметим, что за всю историю проведения саммитов ШОС и БРИКС начиная с 1996 года ни один город не принимал такого огромного количества глав государств – 30 президентов. Саммит ШОС пройдет в России в пятый раз. Первой площадкой для его проведения в 2002 году стал Санкт-Петербург. Тогда в Северную столицу приехали главы всего 6 государств – Казахстана, Китая, Кыргыстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Столько же было высоких гостей на саммите ШОС в Москве в 2003 году. В 2009 году саммиты ШОС и БРИКС принимал Екатеринбург. Прибыло 10 лидеров стран. Самое большее количество глав государств было в Уфе в 2015 году. Тогда прошел первый объединенный саммит ШОС и БРИКС, в нем приняли участие главы 15 государств.