Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства нового аэропорта Магнитогорска

Задача поставлена министру транспорта РФ

Президент России Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили строительство нового аэропорта в Магнитогорске. Глава государства отметил, что город перспективный, живой и развивается, поэтому ему нужно помогать. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На воздушную гавань пожаловался работник ММК во время встречи коллектива комбината с главой государства.

«Аэропорт Магнитогорский маловат. Ремонт взлетной полосы задерживается. И нашему городу просто необходим большой, современный аэропорт»,— сказал металлург.

Владимир Путин сообщил, что в бюджете страны заложены деньги на достройку аэродромной полосы.

«Подрядчик предыдущие планы и запланированные мероприятия сорвал. Государственные структуры считают, что подрядчик не выполнил свои обязательства. На достройку всех необходимых компонентов полосы и прилегающей территории должно быть выделено 2 миллиарда 600 миллионов. Деньги у нас в бюджете заложены. Вопрос в организации этой работы. Я этим тоже позанимаюсь»,— отметил президент.

Алексей Текслер уточнил, что аэродромная полоса будет закончена в 2026 году. Владимир Путин подчеркнул, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены в конце 2026 года.

После встречи с работниками ММК глава государства поручил министру транспорта РФ Андрею Никитину тщательно проанализировать ситуацию по строительству аэропорта в Магнитогорске и в течение недели представить доклад. Глава министерства заверил президента, что объект может быть сдан в обозначенные сроки.