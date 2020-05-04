Совещание Путина по отмене ограничительных мер анонсировали в Кремле

Президент также обсудит реализацию решений по борьбе с коронавирусом.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин 6 мая проведёт совещание, в ходе которого обсудит не только реализацию ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией, но и поэтапный выход из режима ограничений. Об этом изданию ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации»,— цитирует издание слова Пескова.

Напомним, 28 апреля Владимир Путин поручил до 5 мая подготовить план поэтапного возвращения к нормальной жизни, чтобы с 12 мая постепенно начать снимать введённые ограничения.

Отметим, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что режим самоизоляции может быть продлён до июня, если россияне в майские праздники не будут соблюдать ограничительные меры.

В Челябинской области с 12 мая может быть введён обязательный масочный режим. С 6 мая он будет носить рекомендательный характер, сообщил сегодня глава региона Алексей Текслер.