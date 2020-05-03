Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин проведёт 9 мая

Президент присоединится к «Бессмертному полку» в режиме онлайн.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин собирается провести День Победы. По его словам, глава государства не примет участие в массовых мероприятиях.

При этом Владимир Путин возложит цветы и примет участие в акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн. Об этом Дмитрий Песков сообщил в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

«Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства по-другому просто не может»,— сказал Дмитрий Песков.

Сам Дмитрий Песков сообщил, что обязательно вечером выпьет рюмку водки и споёт со всей страной песню «День Победы».

Напомним, праздничные мероприятия по случаю Дня Победы, в частности главный парад на Красной площади в России, были перенесены из-за пандемии коронавируса. Решение было озвучено 16 апреля на заседании Совета безопасности. По словам Владимира Путина, торжества в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне обязательно состоятся в этом году, однако точная дата неизвестна.