Владимир Путин подверг критике работу сайта «Госуслуги»

Президент поручил Минсвязи обратить внимание на этот вопрос.

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Владимир Путин раскритиковал работу сайта «Госуслуги» после того, как сервис не справился с объёмом заявок на единовременное пособие в 10 тысяч рублей для родителей детей от 3 до 15 лет. Президент остался недоволен работой портала, который второй день работает с перебоями из-за наплыва пользователей.



Глава государства подчеркнул, что предложение, как и другие новые меры, было выдвинуто после проработки с правительством и администрацией. На следующий день на «Госуслуги» поступило свыше миллиона заявок.

«И портал „Госуслуги“ не справился с этим объемом обращений. Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание также, как и на другие вопросы подобного рода»,— отметил президент.

Напомним, новые меры поддержки граждан и бизнеса были предложены Владимиром Путиным в понедельник, 11 мая. Выплаты семьям с детьми от 3 до 15 лет начнутся с 1 июня. Власти считают, что на материальную помощь могут рассчитывать 27 миллионов российских семей.