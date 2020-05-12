Пресс-секретарь Владимира Путина заразился коронавирусом

Об этом сообщил сам Дмитрий Песков.

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, что заразился коронавирусом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на самого Пескова. Информацию подтверждает и главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Подробности на данный момент не сообщаются.



«Да, заболел, лечусь», — цитирует Дмитрия Пескова Алексей Венедкитов.

О заболевании коронавирусом сообщила и супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Она также госпитализирована в больницу.



При этом Дмитрий Песков сообщил, что очно контактировал с Владимиром Путиным около месяца назад. Меж тем, корреспонденты «Кремлёвского пула» сообщают, что последний раз пресс-секретарь главы государства появлялся на публике 30 апреля. Именно в этот день о своём положительном тесте на Covid-19 сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Отметим, что по данным сайта стопкоронавирус.рф на вторник, 12 мая, количество заболевших Covid-19 в России составляет 232 243 человек, 10 899 случаев было выявлено за прошедшие сутки.

Напомним, что в понедельник, 11 мая, Владимир Путин объявил о выходе России из режима нерабочих дней. Он продлился около 6 недель.