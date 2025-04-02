Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству

Какие меры вводятся

Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, предусматривающий комплекс мер. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

Закон предусматривает возможность установки самозапрета на дистанционное оформление сим-карт, международные звонки и спам-обзвоны.

На портале «Госуслуги» и в банковских приложениях заработает автоматическое удаление старого номера телефона при отказе от него. Кроме того, сообщения от «Госуслуг» не будут приходить во время телефонного разговора.

При смене пароля от личного кабинета на портале «Госуслуги» пользователь будет получать два сообщения: сначала предупреждение, потом — код подтверждения.

На экране телефона при звонке будет отображаться название организации.

Россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов.

У банков появится больше обязанностей. Они должны будут проверять, не было ли признаков выдачи денег в банкомате без добровольного согласия клиента. При фиксации подозрительных действий операции в банкоматах будут прекращать. Также кредитные организации обяжут распространять антифрод-мероприятия на банкоматы.

Кроме того, создается государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Закон вступает в силу с 1 июня 2025 года, за исключением некоторых положений.