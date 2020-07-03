Райтеры Челябинска увековечат звание «Город трудовой доблести» в граффити

Рисунок появится на улице Красная.

Послушать 00:00

Увековечить получение Челябинском звания «Город трудовой доблести» в граффити решили Челябинске райтеры. Уличные художники начали работу над масштабным проектом, посвящённым событию.



В рисунке райтеры хотят увековечить память. Граффити появится на улице Красная, а нарисуют его представители федерации хип-хоп культуры при поддержке управления по делам молодежи. Как отметил художник Александр Слим, Челябинск заслуженно получил звание «Город трудовой доблести». Несмотря на сложный эскиз райтеры планируют воплотить его в жизнь.

«Задумка и эскиз сложные, но что это по сравнению с тем вкладом, который внес Челябинск в Победу. Мы очень горды тем, что теперь мы — город трудовой доблести, и это наш подарок к такому событию»,— отметил Александр Слим.

Челябинск и Магнитогорск получили звание «Город трудовой доблести» в четверг, 2 июля. Такое решение принял президент России Владимир Путин. Уже в пятницу, 3 июля, глава государства подписал указ о присвоении титула южноуральским городам. В честь получения звания и в Челябинске и в Магнитогорске в минувший четверг был организован праздничный салют.